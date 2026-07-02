Mesut Özarslan 'AK Parti bize hiçbir zaman uzak değildi' dedi: 'Biz şahsiyetli, karakterli bir Türk evladıyız'

Şubat ayında CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasıyla AKP'ye geçti.

'Transferinin' tamamlanmasının ardından TV100'de soruları yanıtlayan Özarslan "CHP ile Mansur Yavaş Başkanımız vesilesiyle tanıştık; Ankara'daki pek çok ülkücü ve milliyetçinin onun yanında durmasıyla bu süreç yaşandı. Geçmişte İYİ Parti kuruculuğu ve il başkanlığı yaptığım için sağ-milliyetçi cenahla hep iç içeydik. MHP yetiştiğimiz tedrisat, AK Parti ise içindeki pek çok dostumuz ve yakınımız sebebiyle bize hiçbir zaman uzak olmayan partilerdi" ifadelerini kullandı.

Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'e suçlamalarda bulunarak "4,5 ay önceki olay, tamamıyla Özgür Bey'in kendi marifetiyle doğmuş ve sonuçlanmıştır. Kendisinin o sığ mesajının ardından Biz Sivas'ta doğup büyüdük; aile yapımız, terbiyemiz ve yetiştiğimiz ülkücü, milliyetçi yapının refleksleri sonucunda orada daha fazla duramazdık. Biz şahsiyetli, karakterli bir Türk evladıyız" dedi.