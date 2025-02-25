Transferlerin partilileri rahatsız ettiği kongreden sonra eskiler-yeniler kavgası başlar iddiası: AKP’de değişim sancısı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

AKP’nin 23 yıllık iktidarında 31 Mart yerel seçimlerindeki ağır yenilgi bir dönüm noktası oldu. Seçimlerden CHP ilk kez birinci parti olarak çıktı. AKP İstanbul’da yüzde 10, Ankara’da ise yüzde 28 puan farkla yenildi. Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konuşmasında yaptığı özeleştirilerle yenilgiyi itiraf etti.

Partisine yönelik “değişim” mesajları veren Erdoğan, köklü değişim için parti kongresini işaret etti. Kongre kapsamında Erdoğan’ın hem parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) köklü bir değişim yapacağı öne sürüldü. Kongre sonucunda parti MKYK’sinde 39 isim değişse de söz konusu değişim, beklentinin altında kaldı.

PARTİ HAFIZASI VURGUSU

Partide geçmişi olmayan ve muhalefetten transfer edilen isimler, partilileri rahatsız etti.

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, partinin yeni yönetimini “Muhalefetten transferlerle ‘sözde’ yeni kadro” olarak niteledi. Erdoğan’ın kongre öncesi “Çalışmayanı dinlendireceğiz” sözlerine işaret eden kaynaklar, partide hiç çalışmamış isimlerin yönetime gelmesinin seçmen gözünde olumsuz bir etki yaratacağına vurgu yapılıyor. Bazı partililer ise “Parti hafızası olan ve partiye emek verenler yerine partiye hakaret edenler listede yerini aldı” eleştirisini yöneltiyor.

Kaynaklar, kongrenin ardından partide yeniler-eskiler kavgasının başlayacağını öne sürüyor. Söz konusu tartışmaların partiyi yıpratacağı belirtilirken 2028 seçim kadrosunun bekleneni karşılamadığı ifade ediliyor.

ŞAHİN’İN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından paylaşım yaparak partinin sloganına vurgu yaptı. Şahin’in paylaşımı sonrası kullanıcılar, RTÜK’ün bağımsız bir kuruluş olduğu ve devlet memurlarının siyaset yasağına yönelik bilgileri paylaşımın altına ekledi. Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da Şahin’in mesajına tepki göstererek “Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden ve sevincinizden yoksun kalmasınlar” dedi.