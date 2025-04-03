TRT 'boykot' soruşturmasının ayrıntılarını yazdı: Whatsapp konuşmalarını gönderip ‘şikayet’çi olmuş!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:47

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:47

Tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde aralarında ünlülerin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık, gözaltına alınan 11 kişiden birisi olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nu adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk etti.

TRT, söz konusu soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bir haber servis etti. Haberde, "Oyuncu Sendikası" adlı WhatsApp grubunda bulunan kişilerin ‘dışlanmamak’ için konuşmaları kayıt altına alarak şikayetçi olduğu yazıyor.

Haberin ilgili kısmı şu şekilde:

“Organizatörlerin; içerisinde oyuncuların da bulunduğu yaklaşık 170 kişilik WhatsApp grubu üzerinden oyuncuları kışkırtarak eylemlere katılmalarını sağladıkları, çok takipçili hesaplar üzerinden gençlere yönelik paylaşımlar yaptırdıkları, sokak eylemlerine katılmayanlar ve boykot çağrısına uymayanlar üzerinde baskı kurdukları ifade ediliyor.

Organizasyonlara katılmayanların fişlenmek ve dışlanmak korkusuyla grubun bildirilerine imza attıkları veya katılım göstermek durumunda kaldıkları, aksi durumda yeni projelerden veya yürümekte olan projelerden dışlanmaktan çekindikleri ve bu durumdan rahatsız oldukları, WhatsApp yazışmalarını da kayıt altına alarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.”