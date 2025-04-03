Son Dakika... 'Boykot çağrısı' gerekçe gösterilmişti: Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında karar
Tüketim boykotu çağrısı yaptıkları nedeniyle gözaltına alınan 11 kişiden birisi olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Son dakika gelişmesine göre, 11 kişi de yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza şartıyla serbest bırakıldı.
Tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde aralarında ünlülerin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam etti.
Savcılık, gözaltına alınan 11 kişiden birisi olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nu adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk etti. Diğer yandan gözaltındaki diğer 10 kişinin de aynı biçimde hakimliğe sevk edildiği bildirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Son gelişmeye göre, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza şartıyla serbest bırakıldı.
Üzümoğlu ile serbest bırakılan isimler şöyle: Bekir Aslan, Yeliz Ağdemir, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Berna Güneri Kutlu, Ömer Çiftçi, Şenay Ağgez, Aslı Yirsutimur, Muhammet Enes Özel, Ceren Örnek, Damla Kırali.
ÜZÜMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
BOYKOT ÇAĞRISI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Nisan'daki tüketim boykotuna yönelik sosyal medyada çağrı yapanlarla ilgili ''nefret ve ayrımcılık'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 16 kişiden 11'i gözaltında bulunurken 5 kişi ile ilgili arama çalışmaları sürüyor.
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