TRT'nin 'Kılıçdaroğlu' ilgisi: 28 dakika kesintisiz canlı yayınla verdiler

Yurttaşların vergisiyle yayın yapan ancak AKP'yle birlikte iktidarın yayın organı haline gelen devlet kanalı TRT Haber, bugün yaptığı bir canlı yayınla muhalefete yönelik habercilik anlayışını yeniden gösterdi.

TRT Haber, CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle buluşmasını canlı yayında ekranlara taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetimini hedef aldığı ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesini savunduğu konuşmaları, kanalın ekranında kesintisiz şekilde yer buldu.

Kılıçdaroğlu'nun soru-cevap şeklinde yaklaşık 28 dakika boyunca süren konuşmasının TRT Haber ekranlarında yer alırken kanalın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla bayramlaşıyor. https://t.co/7P03B8Vy8K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2026

SEÇİMDE GÖRMEDİLER

Kılıçdaroğlu'na gösterilen yakın ilgili, akıllara 2023 Genel Seçimleri dönemini getirdi. TRT Haber Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi canlı yayınlarda; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 32 saat 42 dakika 47 saniye, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 32 dakika 23 saniye, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 25 saat 27 dakika 40 saniye ayırmıştı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP RTÜK üyesi Tuncay Keser, TRT’nin söz konusu tutumunu “YSK ve RTÜK’ün seçim dönemindeki yayınların tarafsız ve fırsat eşitliği kapsamında olmasını sağlamak gibi bir görevi var. Bu konuda da en önemli sorumluluk TRT’ye düşüyor, çünkü söz konusu kanal yurttaşların vergileriyle oluşan kamu kaynaklarını kullanarak yayın yapıyor. TRT, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken fırsat eşitliği ilkesini de çiğniyor ve iktidarın propaganda üssü gibi çalışıyor” demişti.