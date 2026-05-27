TRT'nin 'Kılıçdaroğlu' ilgisi: 28 dakika kesintisiz canlı yayınla verdiler

27.05.2026 18:13:00
Haber Merkezi
Genel seçim döneminde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan’a 48 saat, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 32 dakika yer veren TRT, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasını ise 28 dakika kesintisiz şekilde ekranlarına taşıdı.
Yurttaşların vergisiyle yayın yapan ancak AKP'yle birlikte iktidarın yayın organı haline gelen devlet kanalı TRT Haber, bugün yaptığı bir canlı yayınla muhalefete yönelik habercilik anlayışını yeniden gösterdi.

TRT Haber, CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle buluşmasını canlı yayında ekranlara taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetimini hedef aldığı ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesini savunduğu konuşmaları, kanalın ekranında kesintisiz şekilde yer buldu. 

Kılıçdaroğlu'nun soru-cevap şeklinde yaklaşık 28 dakika boyunca süren konuşmasının TRT Haber ekranlarında yer alırken kanalın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

 

 

 

 

SEÇİMDE GÖRMEDİLER 

Kılıçdaroğlu'na gösterilen yakın ilgili, akıllara 2023 Genel Seçimleri dönemini getirdi. TRT Haber Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi canlı yayınlarda; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 32 saat 42 dakika 47 saniye, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 32 dakika 23 saniye, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 25 saat 27 dakika 40 saniye ayırmıştı. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP RTÜK üyesi Tuncay Keser, TRT’nin söz konusu tutumunu “YSK ve RTÜK’ün seçim dönemindeki yayınların tarafsız ve fırsat eşitliği kapsamında olmasını sağlamak gibi bir görevi var. Bu konuda da en önemli sorumluluk TRT’ye düşüyor, çünkü söz konusu kanal yurttaşların vergileriyle oluşan kamu kaynaklarını kullanarak yayın yapıyor. TRT, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken fırsat eşitliği ilkesini de çiğniyor ve iktidarın propaganda üssü gibi çalışıyor” demişti.

CHP'li Bulut verilerle paylaştı: 'TRT Haber'de linç kampanyası' CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "TRT Haber'de linç kampanyası" başlıklı bir grafik paylaştı. Görselde TRT Haber'in haberlerde kullandığı kesin yargı içeren altyazı ve başlıklar da sıralandı.
CHP'li Bulut'tan TRT Haber eleştirisi: Propaganda ve manipülasyon merkezi haline geldi CHP’li Burhanettin Bulut, TRT Haber’in Üsküdar Belediyesi operasyonuna ilişkin yayınlarını sert sözlerle eleştirerek, kurumun kamu yayıncılığı yerine “propaganda ve manipülasyon” yaptığını savundu.
Gerekçe: İmamoğlu'nu hedef alan sözler... Tuncay Keser'den RTÜK’e 'TRT Haber' ve 'Haber Global' başvurusu! RTÜK Üyesi Tuncay Keser, TRT Haber’in “İBB soruşturması” haberleri ve Haber Global kanalında gazeteci Nedim Şener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan sözleri için RTÜK’e başvurdu.