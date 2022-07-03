TRT'den 100 bin TL'lik 'konuk ağırlama' harcaması

03 Temmuz 2022 Pazar, 08:46

Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, iktidarın resmi yayın organına dönüşen TRT’nin harcamaları dudak uçuklattı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, harcamalarını 2021 yılında neredeyse ikiye katlayan kurumun kasasından tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için 100 milyon TL’nin üzerinde para çıktığı öğrenildi. Elektrik faturalarından yüzde 2 oranında kesilen TRT payı aralık ayı sonunda kaldırılsa da 2021'de elektrik faturaları aracılığı ile yurttaşlardan 1 milyar 355 milyon 967 milyon TL toplayan TRT’nin fahiş giderleri belli oldu. TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerince yöneltilen sorulara verdiği yazılı yanıtlar, yüksek harcamaları gözler önüne serdi.

REKOR HARCAMA

Yanıtlara göre, “Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama” kalemi TRT’nin en büyük harcama kalemlerinden birini oluşturdu. Harcama, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın sorusuna verilen yanıt ile gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanlığı'nca 30 Haziran 2021'de yayımlanan genelgenin kağıt üzerinde kaldığını ortaya koyan harcama kalemine göre, TRT’nin 2021 yılındaki temsil, tanıtım ve konuk ağırlama gideri 100 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti. Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcamasında 2019 yılına göre yüzde 194, 2020 yılına göre de yüzde 57 artış yaşandı. 2020'deki toplam harcama 64 milyon 100 bin TL'ydi.

CHP Milletvekili Atila Sertel’in TRT’deki maaşlara yönelik sorusu da kurum yönetimince yazılı olarak yanıtlandı. Sertel’e gelen yanıta göre, TRT'de 2022 Ocak ayı itibarıyla kadro karşılığı personelin en yüksek maaşının 20 yıl hizmete göre, 19 bin 720 TL olduğu bildirildi. Yanıtta, TRT’de 2020 yılında 7 bin 259 TL yönetim kurulu ücretinin 2021 yılı ücretinin yüzde 23 zamlandığı da kaydedildi. Buna göre, aralarında Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de olduğu TRT Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları 8 bin 935 TL ile ifade edildi.

DİZİ SORUSU YANITSIZ

TRT yönetimi yazılı olarak yanıt verdiği, “Uyanış Selçuklu dizisine bölüm başı 2 milyon TL, Hay Sultan dizisine ise bölüm başına 1,5 milyon TL ödendiği iddiası doğru mudur?” sorusuna, “Programlara ödenen bölüm başı ücretin açıklanması durumunda kurum olarak fiyat avantajımızı kaybedeceğimiz için ücretler açıklanmamaktadır” yanıtını verdi.