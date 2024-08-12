TRT'den AKP'ye 'doğum günü' hediyesi! Açıkça iktidar propagandası yapıldı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:10

Güncelleme: 12.08.2024 - 18:33

Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü televizyon kuruluşu TRT, AKP iktidarının propaganda organlarını aratmayan yayıncılığıyla tepki çekiyor.

Kuruluş bünyesindeki TRT Haber kanalında, AKP'nin 23’üncü kuruluş yıldönümüne özel bir haber hazırlandı.

Haberde "Türkiye'de AK Parti döneminde birçok demokrasi hamlesine imza atıldı. Özgürlük ve insan haklarının genişletilmesinde önemli mesafe katedildi. İşte AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında hayata geçirilen reformlar..." denilerek sunulan haberde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlardaki konuşmaları aktarıldı, AKP iktidarlarındaki icraatlar anlatıldı.

Türkiye'de AK Parti döneminde birçok demokrasi hamlesine imza atıldı. Özgürlük ve insan haklarının genişletilmesinde önemli mesafe katedildi.



İşte AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında hayata geçirilen reformlar...https://t.co/tQNNoznUYj pic.twitter.com/mcA897nnBT — TRT HABER (@trthaber) August 12, 2024

CHP'DEN TEPKİ

TRT eliyle yapılan bu açık siyasi propaganda, CHP'nin tepkisini çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"85 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT iyice zıvanadan çıktı. Artık açıktan AKP reklamı yapmaya başladılar. Bir kez daha hatırlatalım: 359 sayılı "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yasası" ile kurulan TRT özerk kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır."

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da "Haber adı altında AKP'nin tanıtım videosunu yayınlayan TRT'yi; AKP'nin propaganda aparatına, AKP'nin tanıtım ajansına, İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyon bültenine dönüştüren zihniyeti kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de tepkisini "Milletin vergileriyle ayakta duran ama bir siyasi partinin reklamını yapan kurum. Nasıl bir rezalettir bu" diyerek dile getirdi.