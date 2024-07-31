Tolga Sarıtaş, TRT 1'in iddialı dizisi ile ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oluyor. Sarıtaş dizide Altay rolünü oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:02
Tolga Sarıtaş, TRT 1'in iddialı dizisi ile ekranlara dönüyor
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Yaz başında 4 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan Tolga Sarıtaş, yeni sezon için kararını verdi. 

Gelen teklifleri değerlendiren Sarıtaş, Teşkilat'ın kadrosuna dahil olacak.

YILLAR SONRA AYNI DİZİDELER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1'in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat'ın beşinci sezonu merakla bekleniyor. Ağustos ayında sete çıkacak olan dizide ayrılan başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın yerine gelen isim Tolga Sarıtaş oldu. 

Ünlü oyuncu dizide Altay rolüne hayat verecek. Daha önce Söz dizisinde partner olan Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya gelecek.


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