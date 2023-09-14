TRT'nin konuğu Menzilci'den skandal sözler: ‘Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur’

Menzil cemaatine yakınlığıyla tanınan Şemsettin Bektaşoğlu bir kez daha TRT’ye konuk oldu. Cemaat içindeki kavgalara ilişkin konuşan Bektaşoğlu, safını da açıkladı. Söz konusu anları gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:33
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Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri olan Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol’un ölmesiyle cemaatte kavgalar başladı. 

Erol’un en büyük oğlu olan Muhammed Saki'ye yakınlığıyla bilinen Şemsettin Bektaşoğlu ise bir kez daha TRT’nin ekranlarına çıktı. 

TRT ekranlarına konuk olan Şemsettin Bektaşoğlu'nun sözlerini gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Terkoğlu, "Menzil Şeyhi ardından oğullarını halife bıraktı. Herkes safını seçti. TRT’de izlediğimiz Şemsettin Bektaşoğlu ise Seyyid Saki tarafında. Oğulların nuru eşit değil diyor ve rüyasına dayanarak “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” diyor. Pardon, bu hangi din!" dedi.


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