'Ateşkes bitti' diyen Trump: 'İran'ı bu gece sert vurabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump ve Zelenskiy görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını açıkça dile getiren Trump, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Putin ve Zelenskiy anlaşmak istiyor. Güzel bir görüşme yaptık, nasıl gittiğine bakacağız. Putin zor bir karakter, Zelenskiy de öyle. Son birkaç haftada ilerleme kaydettik.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her zamanki gibi ABD'nin desteği için müteşekkiriz, burada konuşulanlar çok değerli oldu. Sizinle daha sonra detayları paylaşacağız. Birinci nokta müzakerelerle ilgili, nasıl barışı ülkemize getiririz, buna odaklanıyoruz. Savaşı nasıl bitiririz buna odaklanıyoruz."

"İRAN'I BU GECE VURABİLİRİZ"

Trump, "İran ateşkesi bitti demiştiniz? Bu konuda durum ne?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İran çok kötü davranıyor. 47 yıl Ortadoğu'da zorbalık yaptılar. Birkaç drone ve füze saldırısı oldu. Gemilerimize saldırdılar. Çok zor bir gece geçirdik. Dün gece onları vurduk. Onları uyarıyorum, bu gece sert vurabiliriz. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Nasıl ilerlediğine bakacağız, onlardan memnun değilim. Toplantı yapacağız. "

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da İran'la ateşkesin bittiğini söylemişti.