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Erkan Baş'tan NATO dönemindeki gözaltı ve tutuklamalara tepki

Erkan Baş'tan NATO dönemindeki gözaltı ve tutuklamalara tepki

8.07.2026 15:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erkan Baş'tan NATO dönemindeki gözaltı ve tutuklamalara tepki

NATO Zirvesi dönemindeki gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösteren TİP lideri Erkan Baş, "Yaptığınız zulümdür, işkencedir. Gözaltıları ve tüm tutukluları derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

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 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, NATO Zirvesi dönemindeki gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösterdi.

"GÖZALTILARI VE TÜM TUTUKLULARI DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"‘Trump’a şirin görünelim, aman kızdırmayalım’ anlayışının sonucunda hayal ürünü iddialar ve ithamlarla bu ülkenin yurttaşının özgürlüğüne kastediyorlar. ‘Katilleri, haydutları, Gazze’nin ve İran’ın katili emperyalist barbarları Türkiye’de görmek istemiyorum’ demeyi terör faaliyeti olarak yaftalıyorlar. Yaptığınız zulümdür, işkencedir. Gözaltıları ve tüm tutukluları derhal serbest bırakın. Burası ABD eyaleti değildir, siz öyle olsun istiyorsunuz ama değildir."

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