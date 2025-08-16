Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump-Putin görüşmesine Erdoğan yorumu: ‘Memnuniyetle karşılıyoruz’

16.08.2025 19:00:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska'da gerçekleşen Trump-Putin zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska'da gerçekleşen zirveye ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Trump-Putin zirvesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.
Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

