TSK'de üst düzey atamalar: Ege Ordu Komutanıyla 1. Ordu Komutanı yer değiştirdi

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos’ta toplanan YAŞ’ta TSK’deki albay, general ve amirallerin atama ve emeklilik dosyalarının karara bağlanmasının ardından dün general ve amirallerin yeni görev yerlerini belirleyen cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 24, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 30 olmak üzere toplam 126 general ve amiralin yeni görevlerine atandığı kararlara göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1. Ordu Komutanlığı’na getirildi. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ise Sivri’nin yerine Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenecek.

GELENEK BOZULMUŞTU

TSK’deki teamülde Kara Kuvvetleri Komutanları’nın bir önceki görev yeri olan 1. Ordu Komutanlığı’na geçen yıla kadar hep orgeneral seviyesinde atama yapılmış, ancak geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda daha kıdemli komutanlar bulunmasına karşın gelenek bozularak Korgeneral Yeni bu göreve getirilmişti. Sivri’nin 1. Ordu Komutanlığı’na atanmasıyla bu makam yeniden orgeneral seviyesine yükseltildi. Sivri, korgeneral rütbesindeyken Ege Ordu Komutanlığı’na atanmış ve geçen yıl orgeneralliğe terfi ettirildikten sonra bu görevine devam etmişti.

Harp Okulu Komutanı İstihbarat Başkanlığı’na Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Donanma Komutanlığı’na Güney Deniz Saha Komutanı Kadir Yıldız atandı. Orgeneral Atilla Gülan’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasıyla boşalan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na ise Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi. Hava Harp Okulu Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na atandı. Geçen yıl Genelkurmay Başkanlığı emrine Afganistan’daki Kâbil Hamid Karzai Havaalanı Kurmay Komutanı olarak atanan, ancak Taliban’ın bu ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye’nin askerlerini çekmesi nedeniyle bu göreve başlayamayan Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, NATO bünyesinde Romanya’da bulunan Çokuluslu Güneydoğu Avrupa Kolordusu Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

AÇIKÇA YAZILMADI

Geçen yılki general-amiral atama kararlarında Genelkurmay Başkanlığı emrine atanıp Libya, Azerbaycan ve Afganistan gibi bölgelerde görevlendirilen komutanların görev yerleri açıkça yazılırken bu yıl bu görevler Resmi Gazete’de yayımlanan listede yer almadı. Geçen yıl Libya Görev Grup Komutanı olarak görev yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan ve bu yılki YAŞ’ta tümgeneralliğe terfi eden Osman Aytaç, aynı görevine yeniden atandı. Geçen yıl Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan ve bu yılki YAŞ’ta korgeneralliğe terfi eden Bahtiyar Ersay ise Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

KUMPAS DAVALARINDA YARGILANANLAR

Bir dönem FETÖ’nün kumpas davalarından yargılanan, daha sonra yapılan yeniden yargılamayla beraat ettikten sonra görevlerine dönen ve geçen yıllarda terfi eden birçok isim de yeni görevlere atandı. 7. Kolordu Komutanlığı’na getirilen Ersay, Balyoz davasında yargılanıp beraat etmişti. Yine Balyoz, Askeri Casusluk gibi davalardan yargılanan isimlerden Tümamiral Yalçın Payal Güney Deniz Saha Komutanlığı’na, Tümamiral Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’na, Tuğamiral Yavuz Kılıç Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığı’na, Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’na, Tümamiral Erhan Aydın Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’na, Tuğamiral Neslim Eski Güney Görev Grup Komutanlığı’na, Tuğamiral Nejat İnanır Mayın Filo Komutanlığı’na, Tuğamiral Ramazan Özoğul Deniz Harp Okulu Komutanlığı’na Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler de Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşeliği’ne, Tuğamiral Yücel Darcan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetim ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.