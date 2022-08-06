TSK’de değişim tercihi: YAŞ'ta Deniz ve Hava sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan YAŞ toplantısında TSK komuta kademesinde sınırlı değişime gidildi.
YAŞ öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, hem de kuvvet komutanlarının görev sürelerinin birer yıl uzatılması beklentisi bulunuyordu. 2017’de görevlerine atanan Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin birer yıl daha uzatılması durumunda toplamda altı yıl kuvvet komutanlığı yapmış olacaklardı.
Ancak YAŞ’ta alınan kararlarla Deniz ve Hava kuvvetlerinde her iki kuvvet komutanı beş yıllık görevlerinin sonunda emekliye sevk edildi. Kuvvetlerinde en kıdemli komutanlar olan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın kuvvet komutanlıklarına atanmalarına ilişkin kararlar da Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca 16 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği, 47 albayın da general ve amiralliğe terfi ettirildiği YAŞ kararı da dünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
YAŞ’ta yedi korgeneralden sadece biri orgeneralliğe terfi ettirildi. Orgeneralliğe terfi eden tek korgeneral, Hava Eğitim Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. YAŞ öncesi 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni’nin orgeneralliğe terfi ettirilmesi beklense de Yeni, terfi ettirilmedi ve görev süresi bir yıl uzatılan isimler arasında yer aldı.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'