TSK’de değişim tercihi: YAŞ'ta Deniz ve Hava sürprizi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

YAŞ öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, hem de kuvvet komutanlarının görev sürelerinin birer yıl uzatılması beklentisi bulunuyordu. 2017’de görevlerine atanan Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin birer yıl daha uzatılması durumunda toplamda altı yıl kuvvet komutanlığı yapmış olacaklardı.

Ancak YAŞ’ta alınan kararlarla Deniz ve Hava kuvvetlerinde her iki kuvvet komutanı beş yıllık görevlerinin sonunda emekliye sevk edildi. Kuvvetlerinde en kıdemli komutanlar olan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın kuvvet komutanlıklarına atanmalarına ilişkin kararlar da Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca 16 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği, 47 albayın da general ve amiralliğe terfi ettirildiği YAŞ kararı da dünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

YAŞ’ta yedi korgeneralden sadece biri orgeneralliğe terfi ettirildi. Orgeneralliğe terfi eden tek korgeneral, Hava Eğitim Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. YAŞ öncesi 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni’nin orgeneralliğe terfi ettirilmesi beklense de Yeni, terfi ettirilmedi ve görev süresi bir yıl uzatılan isimler arasında yer aldı.



