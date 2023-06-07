TTB'den 'deprem' açıklaması: Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı
6 Şubat tarihli depremden 122 gün sonra Adıyaman'da bir enkazdan ceset çıkarıldı. TTB de "Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı" açıklamasında bulundu.
6 Şubat depreminde ağır hasar alan, Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda dün, yani depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.
Türk Tabipleri Birliği de (TTB) büyük yıkım yaratan ve resmi rakamlara göre 50 binden fazla kişinin öldüğü deprem sonrası hala cenazesine ulaşılamayan binlerce kişi olduğunu belirtti.
TTB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"6 Şubat depremlerinin üzerinden dört ay geçti. Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı. Hatay’da dört meslektaşımızın cenazesi ile ilgili bir bilgiye de ulaşamadık.
TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz."
6 Şubat depremlerinin üzerinden dört ay geçti. Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı. Hatay’da dört meslektaşımızın cenazesi ile ilgili bir bilgiye de ulaşamadık.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) June 6, 2023
TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.
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