Adıyaman'da depremin 122. gününde enkaz altından kadın cesedi çıktı
6 Şubat depreminin 122. gününde Adıyaman’da, bir binanın enkazını kaldırma çalışmaları esnasında kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
20'Lİ YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.
Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.
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