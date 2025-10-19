Tufan Erhürman kimdir? Tufan Erhürman kaç yaşında, nereli? Tufan Erhürman'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı için seçim düzenleniyor. Seçimlerde en fazla öne çıkan iki aday mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sol partilerin desteklediği Tufan Erhürman oldu. Peki, Tufan Erhürman kimdir? Tufan Erhürman kaç yaşında, nereli?

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970 yılında, Lefkoşa'da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde tamamladı. 1988'de hukuk okumak üzere Ankara Üniversitesine girdi. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001'de "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu.

TUFAN ERHÜRMAN'IN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde görev yaptı. 2013 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili seçildi. Meclisteki dört partinin anayasaya yapılacak 23 değişiklik üzerine uzlaştığı çalışmalara öncü oldu; ancak değişiklik önerisi 2014'teki referandumda %62,3'lük oyla reddedildi. 2015'te partisinin genel sekreterliğine getirildi.

13 Kasım 2016'da Mehmet Ali Talat'ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine seçildi. 2018 genel seçimlerinde CTP Lefkoşa milletvekili olarak tekrar seçildi. 19 Ocak 2018'de Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Partiyle dörtlü koalisyon kurma amaçlı görüşmelere başladı. Koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 30 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükûmeti kurma görevini Erhürman'a verdi. 2 Şubat tarihinde hükûmetin kurulmasıyla başbakanlık görevine başladı.

Erhürman Hükûmeti, 8 Mayıs 2019 tarihinde Demokrat Partiye mensup Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisinin hükûmetten çekilmesiyle bozuldu. Erhürman bunun üzerine 9 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu. 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Ana Muhalefet Partisi lideridir.