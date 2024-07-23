TÜGVA, çocuklarla Ayasofya'da: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef...

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:46

Güncelleme: 23.07.2024 - 17:57

İktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), camiye çevrilen Ayasofya'da "Yaz Okulu Buluşması" düzenledi. Buluşmada, İstanbul'un 39 ilçesindeki 208 ortaokuldan yaşları henüz 10-14 yaşlarında olan yaklaşık 7 bin öğrenci bir araya getirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA'nın genel başkanı İbrahim Beşinci, Ayasofya'nın bir "fetih nişanesi" olduğunu belirtip "Bazı devletler için, bazı milletler için sembol eserler vardır. Ayasofya bizim için de odur" dedi.

Ayasofya için "Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği bir hedeftir. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Aslında önemli bir manifestodur. Bu gençlik bunu hedef olarak aldı ve kabul etti. Bu doğrultuda yazacaklar, çizecekler" diyen Beşinci, AKP'nin sloganı olan "Türkiye Yüzyılı"na işaret ederek "İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nda, oranın özgürlüğü için çalışacaklar" dedi.

Beşinci, "Buradaki atmosferi, heyecanı, coşkuyu anlatmam gerekirse, kelimelere sığdıramam. 'Bu gençlik nereye gidiyor?' sorusunun cevabı. Hani büyükler hep sorar ya, cevabı bence Ayasofya'da saklı. Burada çok farklı bir anlam, çok farklı bir mana var. Kötülerin sesi yüksek çıktığı için iyilere galebe çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.