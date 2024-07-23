Doğu Demirkol, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA'nın etkinliğine katıldı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:06

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:23

Oyuncu Doğu Demirkol dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) etkinliğine katıldı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci etkinlikten bir videoyu "TÜGVA Lise Doğa Kampı'nda gençlik rüzgârı Doğu Demirkol ile esmeye devam ediyor! Gençlik burada, heyecan burada!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Doğu Demirkol senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı 'Doğu' dizisindeki sahabe sahnesi ile gündem olmuştu.

Demirkol, "Ebu Huzeyfe! Ya Eba Eyyub el-Ensari! Ehl-i Beyt Junior. Dikkatli ol, toparlanan Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı burada ha" sözleri ile tepki çekmişti. Sahabe isimleri ile dalga geçtiği öne sürülen Demirkol birçok kişi tarafından sosyal medyada hedef gösterilmişti.