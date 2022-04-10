TÜGVA istedi, rektörden sınav saatlerine 'iftar' ayarı geldi
Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, sınavları iftar saatine göre düzenleyeceklerini duyurdu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitedeki sınav saatlerinin iftar zamanıyla çakışmayacak şekilde düzenleneceğini açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı birimlerimizde iftar vakti sınav konulduğuna dair paylaşımlar gördük" diyen Rektör Kılavuz, "Üniversitemiz konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Konu inceleniyor. Bir hata varsa mutlaka düzeltilecektir. Öğrencilerimizi bu vb. konularda mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. İftarda sınav olmayacak" paylaşımında bulundu.
Kılavuz'un açıklamasının AKP'ye yakın gençlik örgütü TÜGVA'nın üniversite yapılanmasının Marmara Bölge Sorumlusu Mert Yeşilyurt'un çağrısının ardından gelmesi dikkat çekti.
Twitter'da başlatılan #iftarasınavkonmasın etiketini kullanan Yeşilyurt, "Sayın Rektörümüzün öğrencilerinin bu haklı talebini olumlu karşılayacağına inancımız tam" dedi. Yeşilyurt, cuma namazı saatine ders konulmamasını ve iftarda yemekhanelerin açılmasını da talep etti.
Ahmet Saim Kılavuz'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "fetvacısı" olarak sık sık gündem olan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın damadı olduğu biliniyor.
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