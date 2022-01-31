Eski TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer’i, enflasyon açıklaması götürdü
TÜİK’te Sait Erdal Dinçer’in açıklanacak enflasyon rakamları nedeniyle görevden alınmış olabileceği gündemdeki yerini koruyor. Diğer iddia ise “Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak” açıklaması yapması.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eski başkanı Sait Erdal Dinçer’in görevden alınmasının nedeniyle ilgili, “Dinçer’in enflasyon rakamları paylaşılmadan önce ‘Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak’ açıklaması yapması Saray’ı rahatsız etti” değerlendirmeleri yapılıyor.
‘SARAY SADAKAT İSTİYOR’
İstifa edeceği konuşulan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınmasının ardından konuyla ilgili pek çok iddia gündeme geldi. “Dinçer’in önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları nedeniyle görevden alınmış olabileceği” ileri sürülürken, hafta başında yaptığı “Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak. Ancak biraz gecikmeli yansıyacak” ifadelerinin de “Saray’da rahatsızlığa neden olmuş olabileceği” belirtildi. Ayrıca Erdoğan’ın, önceki gün yaptığı, “Enflasyon daha da düşecek” açıklamasının da “görevden almayla ilişkili olabileceği” kaydedildi.
İddiaları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bazen bir cümle doğru söylemek bile kellenizin gitmesine neden olabiliyor” dedi.
‘AKP’YE KADRO DAYANMIYOR’
“Son açıklanan enflasyon çok hoşlarına gitmemiş de olabilir” yorumunu yapan Ağbaba, “Enflasyonla mücadeleyi TÜİK Başkanı’nı değiştirerek sağlamaya çalışıyor olabilirler. Tüm ekonomistler, benzin, elektrik ve doğalgaz zammının aylık enflasyona yansıyacağını söylüyor. Dolayısıyla şubat ayında yüzde 50’den aşağı bir rakam beklenmiyor. Bu nedenle enflasyonu yüzde 50’nin altında göstermek için TÜİK başkanını değiştirdiler. Giden başkan memur maaşlarının düşük olmasını sağladı ama herhalde Saray daha sadakatli birini aradı” diye konuştu.
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise görevden almayla ilgili, “Benim gördüğüm kadarıyla artık yandaş bürokrata bile tahammül olmayan bir süreç yaşıyoruz. Tek adam artık AK Parti kartı cebinde olan kişilere bile tahammülsüz” dedi. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları nedeniyle bir görev değişikliği olmuş olabileceğini de söyleyen Toprak, “Rakamlarla bir yere kadar oynuyorlar. Ama sonuçta halk gerçekleri biliyor. Enflasyon yansımalarını nereye kadar saklayabilirler? ‘Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak’ açıklaması da bunu doğruluyor. Ancak anlaşılan buna bile tahammül yok. Bu açıklama da görevden alma nedenlerinden biri olabilir. AK Parti’ye artık kadro dayanmıyor. Yakınlarına bile tahammülsüzler” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan kritik ziyaret
- Otomobillerde ÖTV kaldırılmalı
- Çevreci olmak da pahalı
- Çocuklar temiz, siyaset çok kirli!
- Rusya müdahale eder mi? Kanbolat yorumladı
- Türk Emniyeti, şeyhin yasa ve yargılarına tabi olacak
- Aynı yerde yine heyelan
- Bakan bizimle eğleniyor
- Prof. Dr. Muammer Aksoy, 32 yıl önce bugün katledildi
- Yeni şef ‘Genç ve dinamik’