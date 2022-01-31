Eski TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer’i, enflasyon açıklaması götürdü

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eski başkanı Sait Erdal Dinçer’in görevden alınmasının nedeniyle ilgili, “Dinçer’in enflasyon rakamları paylaşılmadan önce ‘Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak’ açıklaması yapması Saray’ı rahatsız etti” değerlendirmeleri yapılıyor.

‘SARAY SADAKAT İSTİYOR’

İstifa edeceği konuşulan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınmasının ardından konuyla ilgili pek çok iddia gündeme geldi. “Dinçer’in önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları nedeniyle görevden alınmış olabileceği” ileri sürülürken, hafta başında yaptığı “Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak. Ancak biraz gecikmeli yansıyacak” ifadelerinin de “Saray’da rahatsızlığa neden olmuş olabileceği” belirtildi. Ayrıca Erdoğan’ın, önceki gün yaptığı, “Enflasyon daha da düşecek” açıklamasının da “görevden almayla ilişkili olabileceği” kaydedildi.

İddiaları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bazen bir cümle doğru söylemek bile kellenizin gitmesine neden olabiliyor” dedi.

‘AKP’YE KADRO DAYANMIYOR’

“Son açıklanan enflasyon çok hoşlarına gitmemiş de olabilir” yorumunu yapan Ağbaba, “Enflasyonla mücadeleyi TÜİK Başkanı’nı değiştirerek sağlamaya çalışıyor olabilirler. Tüm ekonomistler, benzin, elektrik ve doğalgaz zammının aylık enflasyona yansıyacağını söylüyor. Dolayısıyla şubat ayında yüzde 50’den aşağı bir rakam beklenmiyor. Bu nedenle enflasyonu yüzde 50’nin altında göstermek için TÜİK başkanını değiştirdiler. Giden başkan memur maaşlarının düşük olmasını sağladı ama herhalde Saray daha sadakatli birini aradı” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise görevden almayla ilgili, “Benim gördüğüm kadarıyla artık yandaş bürokrata bile tahammül olmayan bir süreç yaşıyoruz. Tek adam artık AK Parti kartı cebinde olan kişilere bile tahammülsüz” dedi. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamları nedeniyle bir görev değişikliği olmuş olabileceğini de söyleyen Toprak, “Rakamlarla bir yere kadar oynuyorlar. Ama sonuçta halk gerçekleri biliyor. Enflasyon yansımalarını nereye kadar saklayabilirler? ‘Üretici fiyatındaki artış bir şekilde tüketiciye de yansıyacak’ açıklaması da bunu doğruluyor. Ancak anlaşılan buna bile tahammül yok. Bu açıklama da görevden alma nedenlerinden biri olabilir. AK Parti’ye artık kadro dayanmıyor. Yakınlarına bile tahammülsüzler” ifadelerini kullandı.