TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren memura soruşturma açıldı

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, üye ve yöneticilerine Uşak SGK İl Müdürü İbrahim Öztürk baskı yaptığını dile getirdi.

Hamzaçebi, “Öztürk, 11 Haziran’da yapılan basın açıklamasına katılan üyelerimizi, ‘Siz iktidarı nasıl eleştirirsiniz’ diyerek azarlayıp hesap sormaya kalkışmıştır. Sendika olarak kimi, Alman, İngiliz hükümetlerini mi eleştireceğiz? Tabii ki yoksulluğun, sefaletin, açlığın nedeni olan AKP hükümetini eleştireceğiz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI SORGU

Hamzaçebi, üyelerine yapılan baskı nedeniyle dün Uşak’ta basın açıklaması düzenledi. Şube yöneticisi ve sendika temsilcisinin görev yerlerinin değiştirildiğini belirten Hamzaçebi, “21 yıllık hizmeti bulunan Serhat Aktan’ın bir ay içerisinde iki defa görev yeri değiştirildi. İl Müdürü Öztürk’ün siyasi parti temsilcisi gibi davranarak şube yöneticimizi yemekhane ve santralde görevlendirmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, şube yöneticilerine yöneltilen soruları da şöyle sıraladı: “Fotoğraftaki kişi siz misiniz? Sendikadaki görev tanımınız nedir? Basın açıklaması ne zaman, nerede yapıldı? Tüm Türkiye’yi kapsayan bir açıklama mıydı? Kim tarafından hazırlandı?”

‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’

Öztürk hakkında sendikal örgütlenme hakkına müdahale ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirten Hamzaçebi, “İl müdürü üyelerimizi baskı altına alıyor, çalışanları yıldırıyor. Bakanlıktan da idari soruşturma başlatılması için müfettiş talep ettik. İl müdürü suç işlemektedir. Ya devlet memurluğuna yaraşır şekilde tarafsız olarak görevini yapacak ya da o makamlarda oturmayacak. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.