TÜİK ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı: İnşaat sektöründe düşüş kaydedildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Mayıs 2022" verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre inşaat sektöründeki çalışan sayısı düştü.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.
İNŞAAT DÜŞTÜ, TİCARET-HİZMET ARTTI
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4.6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7.0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9.2 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 1 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1.9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1.2 arttı.
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