Tüketici Dernekleri Federasyonu: Kademeli elektrik tarifesi tüketiciyi çarpmaya devam ediyor

14 Ocak 2022 Cuma, 12:39

Son dönemde yurttaşların büyük bir çoğunluğunun şikayetine neden olan Ocak ayı ödemeli elektrik faturaları ile ilgili Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan (TÜDEF) açıklama geldi.

Elektrik faturaları incelendiğinde, doğruluğundan emin olmanın ve ne için ne kadar ücret ödendiğini anlamanın matematik uzmanı dahi olunsa mümkün olmadığı belirtilen açıklamada "Ne yazık ki; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) dağıtım şirketlerini koruyan bir anlayış ile elektrik faturalarında tüm ödemeleri enerji bedeli altında tek bir kalem altında toplaması ile ne için ne kadar ücret ödediğimizi bilmiyoruz. Enerji bedeli, dağıtım bedeli, kayıp kaçak bedeli gibi bedeller faturada tek satır gösterilen enerji bedeli adı altında toplam gösterilmektedir. Dolayısı ile tüketici hangi kalem için ne kadar ödediğini bilmiyor, tüketicinin bilgilenme hakkı olan evrensel hakkı elinden alınıyor" denildi.

MARKETTEN ALINAN FİYATI BELLİ, FATURADA DEĞİL

Yeni zamlardan sonra gelen elektrik faturalarında tam bir Alicengiz oyunu oynandığına dikkat çekilen açıklamada "Fatura eski fiyattan mı yeni fiyattan mı kontrol edebilmek için önce bir hesap makinası bulacaksınız, sonra kağıt kalem alarak önce faturanın ilk ve son okuma tarihi arasındaki gün sayısını bulacaksınız, sonra toplam tüketim miktarını bu gün sayısına böleceksiniz. Bu günlerin ocak 2022 deki günlere isabet eden tüketim miktarını yeni fiyattan, Aralık 2021 ise eski fiyattan, hesaplayacaksınız. (bu arada her iki fiyatı da bilmek zorundasınız) Durun bitmedi, şayet 2022 ocak ayına isabet eden günlerde tükettiğiniz enerji miktarı günlük 5 Kilowatsaat’dan yüksek ise, yüksek olan günler için bir de kademeli tarifeli fiyattan fiyatlandıracaksınız. Bir marketten bir ürün alıyorsunuz birim fiyatı olarak ne aldığınızı ne kadar ücret ödediğinizi görebiliyor iseniz, elektrik faturasında neden göremiyoruz. Bu fiyatlandırmalar sistem tarafından ayrıştırılarak hesaplanıp tüketiciyi bilgilendirecek ve göreceği şekilde neden yapılmıyor?" ifadeleri kullanıldı.

ÖZELLEŞTİRMENİN GETİRDİĞİ YÜK

EPDK'nin acil olarak enerji dağıtım şirketlerince ocak ayında düzenlenen faturalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapması ve fatura detayının tüketiciye gönderilmesini sağlayacak karar alması gerektiği belirtilen açıklamada aksi takdirde ocak ayı faturalarının şaibeli olacağının altı çizildi.

Açıklamanın devamında şu vurgulara dikkat çekildi:

"EPDK yaptığı açıklamada web sitelerinde “Elektrik Fatura Hesaplama” modülü olduğunu tüketicinin faturalarını buradan kontrol edebileceklerini belirtti. Bu sitede fatura bilgilerini girince toplam tutar kontrolü yapılabilmektedir. Ayrıntı yine yoktur. Bu uygulama Tüketiciyi bilgilendirme ve aydınlatma uygulaması ise veriler girilince fatura detayları ile birlikte kontrolü sağlanmalıdır. Oraya girilen veriler ile hesaplanan fatura arasında bile bir tl ile 15 tl arasında oynama vardır. Bunlar abone sayısına vurulduğunda ciddi rakamlar ortaya çıkmaktadır.

EPDK; Özelleştirmenin getirdiği yükün altında kalmıştır. Şeffaflıktan ve denetimden uzak bir fiyatlandırma sistemi uygulanarak güçlü olan şirketler korunmaya devam edilmektedir. Toplumsal fayda ve kamu yararı göz ardı edilmektedir.

Faturaları yüksek gelen tüketiciler yine de EPDK nın sitesinde fatura hesaplama bölümünde faturasının ön kontrolünü yaparak fark var ise enerji dağıtım şirketine bir dilekçe ile itirazını yapmalıdır. Ayrıca EPDK’ya da şikayette bulunmalılar. Enerji dağıtım şirketin den Ret cevabı gelir ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.

Diğer bir soygun biçimi ise ayda 150 kilowatsaat uygulamasının günlük 5 kilovatsaat’e dönüşmesidir. Düzenleme ayda 150 kilowatsaat olmasına rağmen günlük 5 saatin üzeri kademeli tarifeye takılmaktadır. Örneğin bir gün 4 ertesi gün 6 kilowatsaat enerji tüketimin var ise 6 kilowatsaat kademeli tarifeye mi takılacak ki şu andaki uygulama onu gösteriyor.

Fatura düzenlemelerinde gün sayısı toplamı 150 kilowatsaat üzerinden dikkate alınmalıdır.

Özelleştirmenin verdiği yılbaşı ikramiyesi kademeli elektrik ucubesi olarak tüketicileri çarpmıştır."