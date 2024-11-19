Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerika'nın uşağı' yanıtı: 'O çamur döner size bulaşır'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 19.11.2024 - 14:09

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin, "Amerika'nın uşağı olmuşlar" sözlerine yanıt veren Hatimoğulları, "O çamur döner size bulaşır" dedi.

ROJİN KABAİŞ MESAJI

Konuşmasında, Van sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'e de değinen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Rojin Kabaiş, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Bizden Rojin'in ölümünün şüpheli olmadığına inanmamızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. Rojin annesi ve ablası aramızda. Asla bu mücadeleyi yalnız vermeyeceksiniz, yanınızda olacağız. Dersim'de Gülistan Doku kaybedildi. Akıbeti bilinmiyor. Gülistan Doku nerede, demeye devam edeceğiz. Biz bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Örgütlenerek mücadele ederek bunlarla baş edebiliriz. Bunun dışında bir seçeneğimiz yoktur."

'YARGI, POLİS ELİYLE YAPILMIŞ BİR DARBEDİR'

İktidarın DEM Partili belediyelere kayyım atamasına tepki gösteren Hatimoğulları,"Yargı, polis eliyle yapılmış bir darbedir. Kayyım, Kürt düşmanıdır, kadın düşmanıdır, muhalif olan her kesimin düşmanıdır. Eş başkanlık sistemimize de bir saldırıdır da aynı zamanda. Belediyelerimizde kadın kenti olmak için attığımız adımları ortadan kaldırmak istiyorlar. İlk icraatleri kadın merkezlerimizi ve daire başkanlıklarımızı kapatmak oldu. En son atanan kayyımlarındna bir kaç icraatinden bahsedeceğizm. Mardin'deki ücretsiz ulaşım için 'Jin kart' uygulamasının tamamını durdurdu. 25 Kasım programlarını iptal etti. Biz kadınlar ne yaparlarsa yapsın, eş başkanlık, eşit temsiliyet mor çizgimizdir demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ONURLU BİR BARIŞTAN YANAYIZ'

"Biz DEM Parti olarak demokratik bir zeminde onurlu bir barıştan yanayız" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bunun için de İmralı tecriti derhal kalkmalıdır. Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır."

BAHÇELİ'YE YANIT

"Bahçeli'nin dün terörist başının uşağı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar" sözlerine yanıt veren Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik bir ortamda ortak yaşamda görüyoruz çözümü. Müzakerenin yeri parlamentodur. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın. O çamur döner size bulaşır."