Tülay Hatimoğulları'ndan İmamoğlu tepkisi: Kimse karnından konuşmasın

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:46

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:46

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

22 Ocak'taki İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan ikinci görüşmeye dair konuşan Hatimoğulları, Öcalan'ın ikinci görüşmede "Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülük olur" dediğini aktardı.

"Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"İmralı görüşmesinden çıkan yol haritası elbette bütün halkların merakla beklediği bir konudur. Sayın Öcalan görüşmede, 'çalışmalarıma devam ediyorum. Küresel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi' söylemiştir. Öcalan, 'Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden korumak için tek çaredir' demiştir. Öcalan son görüşmede heyetimize, 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa hizmet edeceğini' belirtmiştir.

'İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA' TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açılmasına ilişkin konuşan Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına bırakmaya çalışmak hukuksuzluktur. Yakında insanlar konuşmaya başlamadan daha düşünürken mi soruşturma açacaksınız. Zira size göre düşünen ve konuşan her insan tehlikelidir."

BAKAN'A ERSOY'A 'DERHAL İSTİFA ET' ÇAĞRISI

78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin de tepki gösteren Hatimoğulları, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere bu felakette sorumluluğu olan bütün yetkililer derhal ama derhal istifa etmelidir. Sadece istifa yetmez, yargı önünde de hesap vermelidir. Bu katliamın hesabı sorulmadığı müddetçe yeni katliamlara kapı açacağını, çok daha büyüğünün yaşanacağını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı derhal ama derhal, bir saniye beklemeden o koltukta istifa etmelidir. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.