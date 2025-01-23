DEM Parti İmralı heyeti kapsamlı açıklama yapmamıştı: Nedeni ortaya çıktı
DEM Parti İmralı heyeti, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Bolu Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından dolayı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptıkları ikinci görüşmeye dair kapsamlı yazılı açıklama yapmama kararı aldı.
DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, 22 Ocak Çarşamba günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüştü.
Dört saatlik görüşmenin içeriğine dair kapsamlı bir açıklama yapılmaması kamuoyunda merak uyandırmıştı.
BOLU’DAKİ YANGIN SEBEBİYLE KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILMADI
ANKA Haber Ajansı’nın DEM Parti yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Bolu Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından dolayı Öcalan ile İmralı heyeti arasında yapılan görüşme sonrasında kapsamlı açıklama yapılmama kararı alındığı kaydedildi.
HEYETİN EŞ GENEL BAŞKANLARA GÖRÜŞMEYİ AKTARMASI BEKLENİYOR
Parti kaynakları, daha kapsamlı bir açıklamanın yapılması için önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, Tülay Hatimoğulları’yla birlikte Ankara’ya dönmesi ve İmralı heyetinden bilgi alması beklendiğini söyledi.
Daha sonrasında ise Eş Genel Başkanların aktaracağı bilgi doğrultusunda Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) toplanacak ve MYK’da alınacak kararlar doğrultusunda DEM Parti’nin belirleyeceği yol haritası da belli olacak. Buna göre hem Öcalan’ın ikinci görüşmede verdiği mesajlar, hem de heyetin ilk görüşme sonrasında yaptığı gibi siyasi parti görüşmelerine devam edip etmeyeceği konularında ne gibi kararlar alacağı ortaya çıkacak. DEM Parti MYK’sının 27-28 Ocak’ta toplanması bekleniyor.
Öte yandan görüşmeyle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapılıp yapılmayacağı da parti içi kurullarda görüşüldükten sonra İmralı heyetinin kararı doğrultusunda açıklanacak.
DEM Parti'den yapılan açıklama ise şu şekilde idi:
DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan’la dün yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklama:https://t.co/tWpkoh4bI9 pic.twitter.com/dDv9f1y3TX— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 23, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- İspanya'da gündem Arda Güler
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- 'Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok...'