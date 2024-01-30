Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:01

Güncelleme: 30.01.2024 - 16:01

Yerel seçimlerde birçok il ve ilçede adaylarını açıklayan CHP'de Kadıköy Belediye Başkan adayı henüz netleşmedi. Kulislerde konuşulan isim ise Tülin Hadi oldu. Peki, Tülin Hadi kimdir? Tülin Hadi kaç yaşında, nereli?

TÜLİN HADİ KİMDİR?

Tülin Hadi 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Saint Michel Lisesi’nden, 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1994 yılında Turgut Cansever’in bürosunda çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri üyeliklerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Design360 programının yapımcı/sunuculuğunu üstlendi. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde mimarlık fakülteleri stüdyolarında proje yürütücülüğü yaptı. Halen Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde proje stüdyosu yürütücülüğü de yapıyor.