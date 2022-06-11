Tüm çabalara karşın Erdoğan ile görüşemediler

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde mağdur olan ve söz verilen evlerine kavuşamayan depremzedeler perşembe günü İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dertlerini anlatmak için aylar önceden görüşmek istedi. Ancak, AKP’li yöneticiler, “Bir sorun çıkmasın” diye programın yoğunluğunu gerekçe göstererek erteledi.

75 bin depremzedenin temsilcisi İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, “Maalesef, 19 aydır çözülemeyen sorunları cumhurbaşkanına yine anlatamadık. 20 dakika istedik bu zamanı bile çok gördüler. Bize, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’la görüştüreceklerini söylediler. Yine bizi dinleyen olmadı” dedi.