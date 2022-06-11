Son Dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 10, 2022
BAGDASAN-(VAN) https://t.co/tDQ0XYJwVH
11.06.2022, 01:08:26 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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