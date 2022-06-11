Son Dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Haziran 2022 Cumartesi, 01:25
Son Dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Van Bağdasan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. 

 


Van deprem
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