Son Dakika: Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 09:12
Son Dakika: Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

09.02'de meydana gelen deprem 6.95 km derinlikte gerçekleşti.


Van deprem Tusba
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler