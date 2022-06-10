Son Dakika: Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
09.02'de meydana gelen deprem 6.95 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 10.06.2022, 09:02:27 TSİ
Enlem : 38.8181 N
Boylam : 43.5228 E
Derinlik : 6.95 km
Detay : https://t.co/CU7HNof9Y0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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