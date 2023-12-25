Tüm CHP’li belediyeler ‘tacizi önlemeye yönelik politika belgesini’ imzaladı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:32

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:32

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 249 CHP’li belediye, şiddet mağduru çalışan varsa onun haklarını gözetecek, mağdurların talebi doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlayacak, belediyeye yapılacak yeni işe alım sürecinde yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyecek” dedi.

Nazlıaka, CHP’li belediyelerde, işyerlerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için büyük bir adım attıklarının altını çizerek “Zaten var olan uygulamayı ete kemiğe büründürdük. Şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutum aldık” ifadelerini kaydetti.

Nazlıaka, CHP’li belediyelerin eşitlik konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

“EŞİTLİK BİRİMİ: Türkiye genelinde büyük çoğunluğu CHP’li belediyeler olmak üzere 32 belediyede Eşitlik Birimi bulunuyor. İstanbul’da Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Şişli, Beylikdüzü ve Kadıköy Belediyesi’nde; İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Karşıyaka, Bornova, Menemen, Çiğli, Narlıdere, Buca, Karabağlar ve Selçuk Belediyesi’nde, Atakum Belediyesi’nde, Bodrum Belediyesi’nde, Mezitli Belediyesi’nde, Çankaya Belediyesi’nde, Muratpaşa Belediyesi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde, Çukurova Belediyesi’nde, Nilüfer Belediyesi’nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde, Odunpazarı Belediyesi’nde, Seyhan Belediyesi’nde eşitlik birimi mevcut.

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde ve Ortahisar Belediyesi’ndeki eşitlik birimi ise ya kapatıldı ya da tabelası kaldı, çalışmalar askıya alındı.

CEMR EŞİTLİK ŞARTI: Ülkemizde CEMR Eşitlik Şartını İmzalayan Belediye sayısı da yine çoğunluğu CHP’li belediyeler olmak üzere 56’dır.

SIĞINMAEVİ: Yine çoğunluğu CHP’li belediyeler olmak üzere belediyelerin konukevi sayısı üçü pasif olmak üzere 32’dir. CEİD’in Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Raporu 2021-2022 raporuna göre, Türkiye’deki toplam sığınma evi sayısı 145’tir. Bakanlığa bağlı konukevi sayısı 110, yerel yönetimlere bağlı konukevi sayısı 32, İçişleri Bakanlığı’na bağlı konukevi sayısı 2, sivil toplum örgütlerine bağlı konukevi sayısı 1’dir. Geçen hafta bütçe görüşmeleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı konukevi sayısını 149 olarak açıkladı ancak “sığınma evi” farklı, “konukevi” farklı. O nedenle bu rakam gerçeği yansıtmadığı gibi şiddet gören kadınların pek azına sığınak yaratıyor.

KIRILGAN GRUPLARA HİZMETLER: CEİD’in Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi 2021 raporunda sosyal yardımlar, sosyal politikalar ve sosyal hizmet uygulamaları bütünlük içinde analiz edildi.

Verilere göre, Türkiye’de 30 Büyükşehir Belediyesinin sadece 10’u Kadın Danışma Merkezi ve 10’u sığınma evi hizmeti veriyor.

Aile Danışma Merkezi, Aile Destek ve Eğitim Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi gibi adlar altında hizmet sunan belediye sayısı ise 9’dur. Bu merkezlerin bir bölümünde kadınlara danışmanlık hizmetleri verilirken, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi illerde hobi ve mesleki kursu ağırlıklıdır. Kahramanmaraş, Trabzon ve Van gibi kimi Büyükşehir Belediyeleri, sığınma evleri için mekân, bina veya arsa tahsisinde bulmuş ancak işletim konusundaki zorluklar bahane edilerek sığınaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilmiştir.

Yaşlı ve engelli yalnızlığını engelleyecek, gündüz zaman geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak mekânlar da çok az sayıdadır. Yaşlılara ve engellilere yönelik evde bakım hizmetlerinin kapsamı oldukça sınırlıdır. Evde bakım hizmetleri sunan Belediyelerin 15’i, bu hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın desteklediği, finansman sağladığı Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde sunmaktadır.

Okul öncesi hizmetlere bakıldığında 30 büyükşehir belediyesinden 14’ünde kreş-oyun odası ve benzeri isimde açılmış merkezlerin olduğu görülmektedir. Yine 2 belediye kendi hizmetlerinden yararlanan, örneğin hobi kurslarına katılan, kadınların çocuklarına hizmet veren merkezler açmışlardır.”

Özellikle kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların hayatında belediye hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti: “Yerel seçimler sonrasında kazanacağımız yeni belediyelerimizde kırılgan gruplar için hızla adım atacağız. Herkesin hayata katıldığı, karnının doyduğu, kadınların üzerindeki bakım yükünün devlet tarafından üstlenildiği, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı aydınlık yarınları bizler var edeceğiz. CHP demek eşitlik demek, CHP demek özgürlük demek, CHP demek sosyal adalet demek!”.