Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tüm gözler oradaydı... Özlem Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf

Tüm gözler oradaydı... Özlem Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf

14.08.2025 14:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tüm gözler oradaydı... Özlem Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf

Erdoğan, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunacak. Gözler CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun CHP'den istifa etmesi ve AKP'ye katılacağı iddiaları sonrası bu programa çevrilmişti. Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf geldi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddiası gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Aydın'da yaptığı konuşmada "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" demişti.

Bunun üzerine tüm gözler bugün gerçekleşen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na çevrilmişti.

Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşacak.

Tüm gözlerin çevrildiği Çerçioğlu, etkinliğin düzenlendiği binaya girdi. Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf geldi.

Image

Image

İlgili Konular: #AKP #CHP #Özlem Çerçioğlu