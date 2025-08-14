Tüm gözler oradaydı... Özlem Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddiası gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Aydın'da yaptığı konuşmada "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" demişti.
Bunun üzerine tüm gözler bugün gerçekleşen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na çevrilmişti.
Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşacak.
Tüm gözlerin çevrildiği Çerçioğlu, etkinliğin düzenlendiği binaya girdi. Çerçioğlu'ndan AKP saflarında ilk fotoğraf geldi.