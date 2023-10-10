'Tüm örgütle kucaklaşacağız'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Çelik, “Zafer konuşmasını İstanbul’u yeniden kazandığımızda, Türkiye’yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz” dedi. Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecek. Kimsenin ‘örgütte kırılma’ endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmayı hazırız.”

Özgür Çelik’in konuşmasını bitirirken sol yumruğunu kaldırarak “Bu düzeni değiştireceğiz, mutlaka değiştireceğiz, mutlaka kazanacağız, ayağınıza taş değmesin, ayağımıza taş değimesin” ifadelerini kullandı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çelik için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ ise “İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız” ifadelerini kullandı.

