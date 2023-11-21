Tunç Soyer'e 'Vahdettin' soruşturması... Sosyal medyadan tepki yağdı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 21:19

Güncelleme: 21.11.2023 - 21:19

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül 2022’de yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açtı.

Soyer’in Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı sözlerinin Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret ettiği iddia edildi. Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi.

Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.

Öte yandan birçok isim sosyal medyada söz konusu soruşturmaya tepki gösterdi.

"ATATÜRK'E SORUŞTURMA AÇIYOR ASLINDA"

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı, İzmir BBB Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı sözleri Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret saydı ve hakkında soruşturma açtı.”

AKP Soyer'e değil Atatürk'e soruşturma açıyor aslında!

“İçişleri Bakanlığı, İzmir BBB Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı sözleri Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret saydı ve hakkında soruşturma açtı.”

––

AKP Soyer'e değil Atatürk'e soruşturma açıyor aslında! — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) November 21, 2023

Gazetemiz yazarı Sinan Meydan da sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Atatürk'ün,"HAİN,SOYSUZLAŞMIŞ, ALÇAK,ACİZ,ADİ,HİS VE İDRAKTEN MAHRUM BİR MAHLÛK"dediği,TBMM'nin "vatan haini" ilan ettiği Vahdettin'e "hain" diyeni yargılamaya kalkmak Atatürk'ü yargılamaya kalkmaktır. Hain Vahdettin'e sahip çıkmak,Türk milletine,Türkiye Cumhuriyeti'ne, Mehmetçiğe, Atatürk'e hakarettir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün,"HAİN,SOYSUZLAŞMIŞ, ALÇAK,ACİZ,ADİ,HİS VE İDRAKTEN MAHRUM BİR MAHLÛK"dediği,TBMM'nin "vatan haini" ilan ettiği Vahdettin'e "hain" diyeni yargılamaya kalkmak Atatürk'ü yargılamaya kalkmaktır. Hain Vahdettin'e sahip çıkmak,Türk milletine,Türkiye Cumhuriyeti'ne,… https://t.co/R9BFcYCCHN — Sinan Meydan (@SMEYDAN) November 21, 2023

Nutuk'un ilgili sayfasını paylaşan CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız @tuncsoyer’e, Vahdettin ile ilgili söylediklerinden dolayı soruşturma açanlar, hayatlarında hiç Nutuk okumayanlardır. Gerçek gerçektir. Gerçek ile kavga edilmez, yüzleşilir."

"DEĞERLERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"



CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise "Saraylarda yaşayanlar dün olduğu gibi bugün de halktan koparak gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olmuşlardır. Halkı birbirine düşman edenler bilsin ki; özgürlüğün ve barışın kenti İzmir'i layıkıyla yöneten, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen, aynı yerden aynı inançla seslenen Büyükşehir Belediye Başkanımız @tuncsoyer yalnız değildir! Bizler, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in çocuklarıyız! Cumhuriyet'ten ve değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı Padişahına hakaret "suçu"na bakması için oldu olacak bir de " Kadı" görevlendirin! Yerel seçimler öncesi Tunç Soyer'e karşı atılan bu adımı manidar buluyor, kabul etmiyoruz. İlgilileri de ciddiyete davet ediyoruz."