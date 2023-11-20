Ukrayna'da 'yolsuzluk' soruşturması: 2 yetkili görevden alındı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:56

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:56

Ukrayna'da haklarında "zimmete geçirme" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü açıklanan Devlet Özel İletişim ve Bilişim Koruma Servisi (SSSCIP) Başkanı Yuriy Şihol ile yardımcısı Viktor Zhora, hükümet tarafından görevden alındı.

Görevden alma kararını açıklayan Kabine Meclis Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, görevden alma kararlarının gerekçesini ilişkin açıklama yapmadı.

"YASAL BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Reuters'ta yer alan habere göre, SSSICP, Ukrayna'da hükümetin iletişiminin güvenliğinin sağlanmasından ve devleti siber saldırılardan korumaktan sorumlu. İki yetkilinin görevden alınma haberi, yolsuzlukla mücadele savcılarının kurum başkanı ve yardımcısı hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamasından yaklaşık yarım saat önce geldi. İddiaya göre, iki siber güvenlik yetkilisinin, 2020 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 1,72 milyon doları zimmete geçiren ve altı kişinin dahil olduğu bir olayda rolü bulunuyordu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, adı geçen yetkililerin kontrolleri altındaki iki şirketten şişirilmiş meblağlardan yazılım satın aldığı şüphesi üzerinde duruyor. Söz konusu satın alma için açılan ihalenin diğer adaylara kapalı olduğu ifade edilirken, bürodan yapılan açıklamada, yetkililerin isimleri verilmedi. SSSCIP de Telegram'dan yaptığı açıklamada, savcılarla işbirliği içinde olduklarını ve kurumun tüm satın almalarının yasal bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.