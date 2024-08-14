Tunç Soyer'in 'CHP Genel Başkan adayı' olacağı iddiası Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu

Yayınlanma: 14.08.2024 - 19:11

Güncelleme: 14.08.2024 - 19:19

Bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP genel başkanlığı için aday olacağı iddia edilmişti. Tunç Soyer ise iddialara ilişkin, "Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık gündemine ilişkin, 'Bugün Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Siz neler söylersiniz?' diye soruldu.

Kılıçdaroğlu ise, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız. Bana değil" yanıtını verdi.

"AÇSIN, NE OLACAK YANİ?"

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine dava açacağına söylemine ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak yani?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu bir internet sitesine verdiği röportajda, Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.