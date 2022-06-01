Tuncay Mollaveisoğlu: 'İçişleri Bakanı’na, “Bir belediye başkanına neden ahmak diyorsun” diye soramayanlar, bakana verilen yanıtı dillerine doladılar'
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanmasına ilişkin olarak, "Bugün Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul yargılanıyor...Ekrem İmamoğlu değil enkaza dönüşen demokrasimiz, halk yargılanıyor..." dedi.
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü "Saray’ın yargısı! Kılıçdaroğlu’na linç, Kaftancıoğlu’na yasak, İmamoğlu’na darbe..." başlıklı yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasının kararına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasağı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına tepki gösterdi.
"ERDOĞAN'A YAPILSA SALDIRGAN GÜN YÜZÜ GÖREMEZDİ"
Mollaveişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ölümden döndüğü Çubuk’taki saldırının faili için "Dava sürecinde dalga geçer gibi savunma yaptı. Ceza almayacağını biliyordu... Rahattı... Yine olsa yine yapardı... Ana muhalefet liderinin canına kasteden şahıs pişman değilmiş... Benzer bir saldırının Erdoğan’a yapılmış olduğunu düşünün... Saldırgan gün yüzü göremezdi.." dedi.
"BAHANE EDİLEREK SİYASİ YASAK GETİRİLMEK İSTENİYOR"
Saray'ın mahkemelerine tepki gösteren Mollaveisoğlu, "YSK’ye hakaret ettiği bahane edilerek İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.
Mollaveisoğlu şöyle devam etti:
"Hatırlatayım; İmamoğlu Strasburg’da katıldığı bir toplantıda, kazandığı seçimlerin nasıl iptal edildiğini anlatmış, hukukun üstünlüğüne vurgu yapmış ve halk iradesinin demokrasiden yana tavır aldığını söylemişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun bu açıklamasına “ Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti. İmamoğlu’nun tüm dünyanın bildiği gerçeği Avrupa’da tekrar etmesi sanki suçmuş gibi algı yaratan, haksız, maksatlı ve ağır dille, seçilmiş bir belediye başkanını hedef alan Soylu’ya yanıt gecikmedi.
İmamoğlu kendisine sorulan soruya yanıt olarak; “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır...” dedi...
Vay, sen misin, yanıt veren!
İçişleri Bakanı’na, “Bir belediye başkanına neden ahmak diyorsun” diye soramayanlar, bakana verilen yanıtı dillerine doladılar.
Suç üretmek için de İmamoğlu bu sözü Soylu’ya değil YSK üyelerine söylemiş gibi algı yarattılar... İşte bir bardak suda kopardıkları fırtına bu... Kurdun aklına kuzuyu yemek düşmüş..."
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