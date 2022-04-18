Başkan Maçoğlu: Tohum Bankası oluşturacağız

18 Nisan 2022 Pazartesi, 18:01

Ovacık Doğal Kooperatifi ile Pertek’in Tozkoparan köyünde nohut ekimi yapıldı. Ekime 'komünist başkan' olarak bilinen, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

Fatih Mehmet Maçoğlu burada yaptığı konuşmada, bahar ayının gelmesiyle üretime yeniden başlamanın heyecanına değinerek sözlerine başladı.

Başkan Maçoğlu, “Sekiz yıla yakın oldu toprakla buluşalı. Ovacıkta başlayan çalışma bugün Türkiye’nin 30 şehrine yayıldı. İlimizde de 7 ilçede bu çalışmalar yürüyor. Şimdi de Pertek’e bağlı Tozkoparan köyündeyiz. Burada da üretici arkadaşlarımız var. Amacımız hem köylünün desteklenmesi hem de bunun üzerinden de bizim kooperatifimizin kendi tohum gücünü geliştirmesiyle alakalıdır. Amaç şu, bu topraklar uzun süreden beri buğday ve benzeri ekimlerle ekilince zayıflamaya başlıyor ve üretici istediği gibi verim alamaz hale geliyor. Bir yerde aslında sıralı ekim yaparak verimi yeniden sağlamak amaçlanıyor. Kendi kooperatifimiz tohum bankasını oluşturarak önümüzdeki süreç içerisinde üretimi daha fazla yaygınlaştırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.