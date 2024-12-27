Tuncer Bakırhan: Bizim silah bıraktırma kudretimiz yok

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:10

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, KARAR TV'nin YouTube'daki yayınına katılarak Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ve sonrasında yaşanan süreci değerlendiren Bakırhan, "Bahçeli'ye iki konuda katılıyorum. Çözüm konusundaki muhatap konusunda doğru adres Öcalan'dır. İkincisi olarak da tecrit meselesinde ortaya koyduğu da doğrudur" dedi.

Bakırhan'ın sözleri şöyle:

TOPLUM YOL HARİTASI BEKLİYOR: En sonunda anladık: Suriye’deki gelişmeler iktidar tarafından önceden bilinen ve tahmin edilen bir şeydi. Denenmeyen yol ve yöntem kalmadı. Binlerce siyasimiz tutsak, yasaklı. Hem tokalaşma hem de sonraki söylemler önemliydi. Ama toplum bir yol haritası bekliyor.

SİLAH BIRAKTIRMA KUDRETİMİZ YOK: Biz her açıklamamızda, 'Terörsüz Türkiye dedikleri nedir?' diye sorduk. DEM Parti’ye çok büyük roller atfediyorlar. Bizim öyle bir kudretimiz yok, silah bıraktırma gibi. Adalet Bakanlığı’nın cevabını bir an önce bekliyoruz.”

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DESTEKLİYOR: Demirtaş biziz. Biz de Demirtaş'ız. Biz birlikteyiz. Kamuoyunda yapılan tartışmaları bazen biz de anlamakta güçlük çekiyoruz. Demirtaş, 'Dem Parti'nin son süreçte ortaya koyduğu çerçeve doğru. Katılıyorum, destekliyorum' diyor.

ÖCALAN EN DOĞRU ADRESLERDEN BİRİ: Öcalan’ın gücüne gelince, ne kadar gücü var diye bunu teraziye tartıya koyabilecek bir şeyimiz yok. Ama ben 34 yıldır aktif siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak söylüyorum: Öcalan'ın gücü çok üst safhadadır. Öcalan bu meselenin çözümünde bence en doğru adreslerden biridir.

ADAYLARIMIZI YÜZ BİN DELEGE BELİRLEDİ: Kayyım meselesini olağanlaştırmamak gerekiyor. Biz, halkımızın oyuyla o yerel yönetimleri aldık. Diyorlar ya, 'Adaylar Kandil’den belirlendi.' Oysa yüz bin delege katıldı, başvuru yaptı. Açık oy sayımı yapıldı. Bizim adaylarımızı yüz bin delege belirledi. Önce halk kendi adaylarını belirledi. Ardından bu adaylar arasından kentin oylamasıyla nihai adaylarımız seçildi. Buna rağmen hâlâ 'Kandil belirledi' diyorlarsa, onlara artık ne anlatabiliriz, bilemiyorum.

ESAD REJİMİNİ ANLATMAYA GEREK YOK: Bu stratejik konum yanında, ülkedeki yönetim biçimi demokratik ve kapsayıcı değilse, dışarıdan müdahaleye açık bir zemin yaratıyor. Ortadoğu'daki birçok ülke bu iki durumu beraber yaşadı. Suriye'de gerçekten Esad rejimini anlatmaya gerek yok. En çok Arap-Sünni kesiminin yaşadıklarını biz çok iyi biliyoruz. Esad aslında toplumun tamamını ortak bir zeminde buluşturmaya başaramadı. Şimdi yeni yönetim için henüz olumlu bir şey demek için çok erken. Olumsuzlamak için de çok erken olur.

YENİ REJİMİ (HTŞ) GÖRMEK GEREKİYOR: Bir rejim değişti, biraz pratiklerine bakmak gerekiyor. Şunu da yapmak doğru değil: İnsanı geçmiş kimliği ve giydiği elbiseyle değerlendirmek. Yaşam, diyalektik öyle bir şeydir ki bir gün önce kararlıca savunduğunuz şeyler, gerekçeleri bir gün bir zaman sonra ortadan kalkınca başka demek durumunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla görmek gerekiyor. Bence kapsayıcı olmalı.