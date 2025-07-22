Tuncer Bakırhan'dan, Devlet Bahçeli'nin 'cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisine ilk yorum: 'Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın?'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BEYAZ TOROS" TEPKİSİ

Tuncer Bakırhan, açıklamasında savcılardan birinin makamındaki beyaz Toros maketine tepki göstererek, "Bir savcı tam da sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa biz bunlara eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Tarihi anların yaşandığı ve karanlıkların teyit edildiği bir dönemde teslim olun bildirileri atılıp hâlâ operasyon görüntüleri geliyorsa; Suriye'deki Kürtlerle ilgisi olmayan hareketlilikte bile 'aman Kürt nefes' almasın düşüncesine kapılanlar oluyorsa; dil, kültür, kimlik için çözümü konuştuğumuz bu günlerde Kürtçe müzik dinlediği bir kadın karnındaki bebekle tekmeleniyorsa; bir savcı tam da sayın Erdoğan'ın beyaz Torosları eleştirdiği gün masasına beyaz Toros koyarak mesaj veriyorsa; yargı sopasıyla muhalifler, seçilmişler susturuluyorsa; sandıktan çıkan irade eziliyorsa; DEM Parti'ye dönük yapay gündemler ve karalama çabaları her gün geliştiriliyorsa; medyada iktidarın sözcüsü kabul edilen kalemlerden barış yerine fitne, fesat yayma ateşi çıkıyorsa; Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar uygulandığında bundan faydalanan Kürt halkına 'terörist' diye manşet atan savaşın ve inkarın sözcüleri halkları birbirine düşürmek istiyorsa kimse kusura bakmasın, biz bunlara eyvallah etmeyiz, sesimizi de, sözümüzü de yükselterek doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz."

"YARGI, BEYAZ TOROSLARDAN İNMELİDİR"

"Diyoruz ki yargı, beyaz Toroslardan inmelidir" diyen Bakırhan, "Hukuk, Kürtçe düşmanlığını mahkum etmelidir. Ana dilimize tekme atma artık son bulmalıdır. Cübbeler, siyasetin ellerinde olmaktan çıkmalıdır. Savaşı değil, barışı büyüten manşetler atılmalıdır. Siyaset iftirayla değil, fikirlerle yapılmalıdır. Biz şu anda barışı inşa etmeye çalışıyor. Kimseye insan ve söz beğendirme derdimiz yok. Böyle bir amacımız da yok" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİNE İLK YORUM

Basın toplantısının soru cevap bölümünde Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olması" önerisi soruldu.

"Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız" yanıtını veren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir."

"MİT BAŞKANI KALIN İLE GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ziyarete dair soruyu da yanıtlayan Bakırhan, şunları söyledi:

"Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim."

"TOPLUMUN CHP'DEN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK"

Bakırhan, açıklamasında, "Türkiye’nin 100 yıllık yapısal sorunlar ile günümüzün siyasi krizleri iç içe geçmiş durumda ve birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, bu iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı anlamaktan, görmekten geçiyor" diye konuştu.

CHP'ye çağrıda bulunan Bakırhan, şunları söyledi:

"Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun” dediğini aktarmıştı.

Bahçeli de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir" diyerek bu kulisi doğrulamıştı.

Ancak önerinin çarpıtıldığını savunan Bahçeli, "Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan’la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye’yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli ayrıca bu bilgiyi haberleştiren gazeteci İsmail Saymaz'ı da hedef alarak, "Basına kapalı toplantıdaki sözlerimin malum sözde bir gazeteciye sızdırılması, o dedikodu markası ve her ipte cambazlık yapan gazetecinin de mal bulmuş mağribi gibi gündeme taşıması zamanlama itibariyle manidardır. Ve notlarımız arasındadır" demişti.