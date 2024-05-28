Tuncer Bakırhan: MHP bir gün AKP'nin de sonunu getirecek

Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:41

Güncelleme: 28.05.2024 - 13:41

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 27 Mayıs askeri müdahalesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmaya değinen Bakırkan, "Erdoğan dün 'Türkiye'nin en çok darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz' diyor. Peki siz darbe girişimine maruz kaldıysak biz ne olduk. 12'inci partimiz el insaf. Binlerce yöneticisi cezaevlerinde bizden kaynaklı yer yok. Cezaevi açmaya devam ediyorlar. Buna gülüp geçmek gerekiyor. '15 Temmuz Allah'ın lütfu' diyenler sanki kendileri değildi. Kobane Kumpas davası, Gezi davası, HDP'nin kapatma davası bugüne kadar süren bütün rehin davalarının tamamı birer açık darbedir. Seçilmiş insanları cezaevinde tutmak darbe değil midir, darbe illa tank mıdır postal mıdır?" dedi.

Bakırhan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Son 70 yıldaki darbelerin yürütücülerine bildirilerine ve sonrasına bakıldığı zaman tek bir parti görülecektir. Sürekli bu darbelerde MHP'yi görüyoruz. 70'lerdeki, 90'lardaki kriz ve kaosun baş aktörü yine MHP'dir. Çünkü bunlar varlığını krizden kaostan ve darbelerden alıyor. Bugün de AKP'yi yanına alarak demokratik siyasete ve toplumsal taleplere her gün darbeler yapıyorlar. Eskiden devlet mafya ve çeteleri kontrol ederdi. Emin olun hiçbir çete ve mafya devletin bilgisi olmadan tek bir çöpü kaldırıp başka bir yere koymazdı. Cinayetler dahil olmak üzere bugünün Türkiye'sinde mafyalar ve çeteler artık devleti kontrol ediyor. Kimse kalıp bu çete düzenini kamu düzeni olarak satmasın. Türkiye toplumu artık buna inanmıyor."



"MHP SONUNU GETİRECEK"

Sinan Ateş cinayetini de hatırlatan Bakırhan "Ankara'nın ortasında bir cinayet işlendi, işlem yapan yok buyrun hadi işlem yapın. Tabiki yapmazlar. Neden? Çünkü beka dedikleri şey bu çete düzeninin bekasıdır. Daha bir yıl öncesine kadar çete ve mafyaları koruyan bir bakanlığımız vardı. Bakanın adı tutanaklarda uyuşturucu ticaretiyle alınıyor. Bu çete ve mafyalar gözaltına alınırken verdikleri ifadelerde bunlar sabittir" diye konuştu.

Bakırhan, "MHP'yle ittifak bugün AKP'nin işine geliyor olabilir. Ama emin olun, bütün kaosların krizlerin baş aktörü olan MHP bir gün AKP'nin de sonunu getirecektir. Nereye gidiyorsak, sokakta, gezdiğimiz illerde gerçek AKP'liler bu ittifaktan rahatsız. Bu rahatsızlığı hepimiz biliyoruz, Saray bilmiyor" iddiasında bulundu.