Tuncer Bakırhan'dan Bakan Tunç'a 'kayyum' yanıtı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kayyum açıklamasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Artık kayyum dönemi kapandı" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup
toplantısında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un üstü kapalı ‘kayyum’ açıklamasına
yanıt veren Bakırhan, “Artık kayyum dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders
verildi” dedi.
Bakırhan, “Tüm bunlar yaşanırken, sabah DEM Parti, akşam DEM
Parti diyerek bize parmak sallıyorlar. Biz ne tehditlerinizden ne de algı
operasyonlarınızdan korkarız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adaletli
sağlamakla görevli olması gerekenler kayyumlarla bizi tehdit ediyorlar. Siz
teyakkuzdaysanız, bizim halkımız çoktan teyakkuzda” diye konuştu.
Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Cumhurbaşkanı 'sandıktan çıkan sonuçlara saygı
göstereceğiz' demişti ancak herhalde Kürtler hariç demek istedi. Kirli kumpas ve
saldırılara devam ediyorlar.
Bugün Kürt illerinde, hemen hemen ziyaret ettiğimiz her evde
kaybı olan insanlarımız var. Kumpaslar, algı operasyonları yerel yönetimler
üzerinden devam etmeye çalışılıyor. Tabii ki bu saldırıların yabancısı değiliz.
Geleneğinden geldiğimiz partilerin tamamı benzer saldırılarla birçok defa karşı
karşıya kaldı. Daha geçen günlerde bir kağıt toplayıcısı emekçinin deposundan
MGK'ye ait bir belge ortaya çıktı. 90'lı yıllara ait faili meçhul cinayetlerin
planlarını içeren bu belge de işte bunun kanıtı.”
KOBANİ VE TAHİR ELÇİ DAVALARI
“Onlarca arkadaşımız cezaevinde. Eş Genel Başkanlarımız,
partili yoldaşlarımız bir tweet yüzünden yargılanıyor. Özgürlükleri yerle bir
edildi. Hukuk can çekişiyor. Diyarbakır'ın caddesinde işlenen bir cinayetin
failleri bulunamıyor. Tutuklananlar da savcı bey eliyle beraat ettirilmek
isteniyor. Karıncayı görüntüleyebilenler bu katilleri bulamıyor.
Uçan kuşu dahi
mobeselerle gören Amed’in her karışını kontrol edenler Tahir Elçi’nin
katillerini bulamadılar ya da bulmak istemiyorlar. Yetmiyor yargılananları da
beraat ettirmek istiyorlar. Bu kararın takipçisi olacağız. Tehditleriniz ve
algı operasyonlarınız bizi bu haklı mücadelemizden asla vazgeçiremeyecek.”
BAKAN TUNÇ'A KAYYUM YANITI
“Tüm bunlar yaşanırken, sabah DEM Parti, akşam DEM Parti diyerek bize parmak sallıyorlar. Biz ne tehditlerinizden ne de algı operasyonlarınızdan korkarız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adaletli sağlamakla görevli olması gerekenler kayyumlarla bizi tehdit ediyorlar. Siz teyakkuzdaysanız, bizim halkımız çoktan teyakkuzda. Artık kayyım dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders verildi. Halkın iradesine, halkın iradesi olarak gördüğü belediyelere kayyum atayacağınızı düşünürseniz yanılırsınız. Bu sefer irademizi asla gasp ettirmeyeceğiz."
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