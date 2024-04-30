Tuncer Bakırhan'dan Bakan Tunç'a 'kayyum' yanıtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kayyum açıklamasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Artık kayyum dönemi kapandı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:37
Tuncer Bakırhan'dan Bakan Tunç'a 'kayyum' yanıtı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un üstü kapalı ‘kayyum’ açıklamasına yanıt veren Bakırhan, “Artık kayyum dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders verildi” dedi.

Bakırhan, “Tüm bunlar yaşanırken, sabah DEM Parti, akşam DEM Parti diyerek bize parmak sallıyorlar. Biz ne tehditlerinizden ne de algı operasyonlarınızdan korkarız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adaletli sağlamakla görevli olması gerekenler kayyumlarla bizi tehdit ediyorlar. Siz teyakkuzdaysanız, bizim halkımız çoktan teyakkuzda” diye konuştu.

Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı 'sandıktan çıkan sonuçlara saygı göstereceğiz' demişti ancak herhalde Kürtler hariç demek istedi. Kirli kumpas ve saldırılara devam ediyorlar.

Bugün Kürt illerinde, hemen hemen ziyaret ettiğimiz her evde kaybı olan insanlarımız var. Kumpaslar, algı operasyonları yerel yönetimler üzerinden devam etmeye çalışılıyor. Tabii ki bu saldırıların yabancısı değiliz. Geleneğinden geldiğimiz partilerin tamamı benzer saldırılarla birçok defa karşı karşıya kaldı. Daha geçen günlerde bir kağıt toplayıcısı emekçinin deposundan MGK'ye ait bir belge ortaya çıktı. 90'lı yıllara ait faili meçhul cinayetlerin planlarını içeren bu belge de işte bunun kanıtı.”

KOBANİ VE TAHİR ELÇİ DAVALARI

“Onlarca arkadaşımız cezaevinde. Eş Genel Başkanlarımız, partili yoldaşlarımız bir tweet yüzünden yargılanıyor. Özgürlükleri yerle bir edildi. Hukuk can çekişiyor. Diyarbakır'ın caddesinde işlenen bir cinayetin failleri bulunamıyor. Tutuklananlar da savcı bey eliyle beraat ettirilmek isteniyor. Karıncayı görüntüleyebilenler bu katilleri bulamıyor.

 Uçan kuşu dahi mobeselerle gören Amed’in her karışını kontrol edenler Tahir Elçi’nin katillerini bulamadılar ya da bulmak istemiyorlar. Yetmiyor yargılananları da beraat ettirmek istiyorlar. Bu kararın takipçisi olacağız. Tehditleriniz ve algı operasyonlarınız bizi bu haklı mücadelemizden asla vazgeçiremeyecek.”

BAKAN TUNÇ'A KAYYUM YANITI

“Tüm bunlar yaşanırken, sabah DEM Parti, akşam DEM Parti diyerek bize parmak sallıyorlar. Biz ne tehditlerinizden ne de algı operasyonlarınızdan korkarız. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adaletli sağlamakla görevli olması gerekenler kayyumlarla bizi tehdit ediyorlar. Siz teyakkuzdaysanız, bizim halkımız çoktan teyakkuzda. Artık kayyım dönemi kapandı. Van'da sizlere gereken ders verildi. Halkın iradesine, halkın iradesi olarak gördüğü belediyelere kayyum atayacağınızı düşünürseniz yanılırsınız. Bu sefer irademizi asla gasp ettirmeyeceğiz."


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