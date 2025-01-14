Tuncer Bakırhan'dan kayyum tepkisi: Sandıkta alamadığını hileyle alıyorlar

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:15

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:15

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne atanan kayyuma tepki gösteren Bakırhan, "Siyasi soykırım operasyonlarını ve kayyım zulmümü defalarca hayata geçirdiniz. Peki sonuç aldınız mı? 3 defadır yine halk kendi yöneticilerini seçiyorlar. Buradan bir kez daha ifade ediyorum bin kere yapsanız bu halk yine seçmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

''SANDIKTA ALAMADIĞINI HİLE İLE ALIYOR''

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Bakırhan, "Sandıkta alamadığını hileyle alıyorlar. Kendine güveniyorsan buyur yarış al. Belediyeye dönük operasyonu kınıyorum" dedi.

Bakırhan, konuşmasının devamında ekonomik sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemlerde ekmek, barış ve adalet talebimizi daha güçlü dile getireceğiz. Bir kez daha diyoruz; ekmek olmadan barış olmaz, barış olmadan ekmek olmaz."