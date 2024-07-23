Tuncer Bakırhan'ın acı günü: DEM Parti grup toplantısı iptal edildi

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:10
Tuncer Bakırhan'ın acı günü: DEM Parti grup toplantısı iptal edildi
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan hayatını kaybetti.

İpek Bakırhan'ın ölümü üzerine DEM Parti'nin bugün yapılması beklenen grup toplantısı da iptal edildi.

DEM Parti Basın Grubu'nun bilgilendirme açıklamasında "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatından dolayı bugün yapılacak olan grup toplantımız iptal edilmiştir" denildi. 


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