'Turbun büyüğü' Ekrem İmamoğlu mu? AKP'li Şamil Tayyar 'hazırlık çok sağlam olmalı' dedi

Yayınlanma: 19.01.2025 - 14:19

Güncelleme: 19.01.2025 - 14:25

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı operasyona benzer bir sürecin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu için de işletilebileceğini öne sürdü.

Tayyar, TV100'de katıldığı canlı yayında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadesiyle kimi ve neyi kastettiği yönünde gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun algıladığı şekliyle baktığımızda hemen ilk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili yeni bir soruşturma olur mu ya da istinafta bekleyen dosyası hızlı bir şekilde sonuçlanır mı? Siyaset gündemine bir tartışma konusu olarak girer mi, bilemiyoruz ama sonuçta onun da eli kulağında. Yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. İstinafta bekleyen dosyaların sürelerine bakıldığında bunun çok aşıldığını görüyoruz. Artık bugünlerde o dosya da karara bağlanabilir ve onaylanma ihtimali yüksek gözüküyor. İmamoğlu da bu kararı satın alınmış vaziyette. 'Hadi bir an önce onaylayın' diye kendisi de açıklama yaptı."

"DOSYA ÇOK SAĞLAM OLMAZSA..."

Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili iddiaların benzerinin Büyükşehirle ilgili geçerli olabileceğini ve bununla ilgili bir ön hazırlık olabileceğini belirten Tayyar, sunucunun "İmamoğlu da tutuklanabilir mi?" sorusu üzerine de "Aynı süreç olabilir. Eğer ölçü kaçar, yargıya intikal ettirilen dosyaların altı boş olur, bu bir siyasi operasyon gibi algılanırsa tersine dönebilir. İmamoğlu'yla ilgili bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım. Sonuçta CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşuyoruz. Çok sağlam bir dosya olmazsa ters teper."