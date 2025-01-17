CHP MYK İstanbul'da toplandı: İmamoğlu ve Özel'in açıklama yapması bekleniyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:18

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpola,t dün gece tutuklandı.

CHP MYK TOPLANDI

Polat’ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a geldi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, saat 12.00'de başlayan MYK'ye başkanlık ediyor.

CHP MYK, pazartesi günü de Beşiktaş Belediyesi gündemiyle toplanmıştı. Bugünkü toplantıda, CHP’nin belediyeye ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Toplantı sonrasında Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremj İmamoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

ÇELİK: BU BİR SİYASİ KUMPAS

MYK öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi.

Tutuklanan Rıza Akpolat görevine dönene kadar CHP'li meclis üyelerinden birinin vekil seçileceğini belirten Çelik şöyle konuştu:

"Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız haksız, hukuksuz gerekçelerle bir kumpasla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza başkanın çalışma arkadaşlarının ve ailesinin yanındayız. CHP olarak bu haksızlık karşısında bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemizi gerçekleştireceğiz."

'MECLİS ÜYELERİ İÇERİSİNDEN VEKİL SEÇİLECEK'

"Genel başkanımız bütün programlarını iptal etti. Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet halk Partisi İstanbul il binasında partimizin MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet etti. Rıza Başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz ediyoruz. Başkanımız göreve dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan Meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir."