Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok dün mal varlığını açıkladı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Altınok'un malvarlıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 22:37
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok günlerdir tartışma konusu olan mal varlığını dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Açıklamada belirtilen listeye göre Altınok'un çok sayıda arsa, tarla ve evi olduğu görüldü. Gayrimenkullerin çoğunda "Anneden miras" ve "Babadan miras" yazdığı görüldü.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Altınok’un açıkladığı arsaların toplamının 6 bin dönüm olduğunu ve toprakların yüzölçümünün Monako’dan büyük olduğunu aktardı.

"BANKA HESAPLARI DURUMUNU AÇIKLAMADI"

Murat Ağırel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Turgut Altınok dün malvarlığını açıklamamıştı. Beyanına göre: 22 tane arsa, 13 tane ev, 25 tane tarla, 1 benzin istasyonu aile şirketinden kendi payına düşen 67 daire, 4 dükkan ! Açıklanan sadece taşınmazlar ve ederleri büyüklükleri açıklanmadı. Sayın Başkan kira gelirlerini, araç, altın, döviz, ziynet eşyaları, aktif banka hesapları durumunu da açıklamadı.

"MONAKO’NUN YÜZÖLÇÜMÜNDEN BÜYÜK"

Beyan ettiği arsaların büyüklüklerine baktım. Toplam 6 milyon metrekare! Yani 6000 Dönüm ! 6 Kilometrekare ! Monako’nun yüzölçümünden büyük… Acaba başka illerde Gayrimenkul şirketi adına devam eden inşaatlar var mı? Devam eden inşaatlarda kaç yüz daire yapılacak?"


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