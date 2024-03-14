Yavaş'tan 'Mal bizim değil Allah'ın' diyen Altınok'a: 'Açıklayıncaya kadar devam edeceğim'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:06

Güncelleme: 14.03.2024 - 19:06

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un; 'Mal bizim değil Allah'ın' sözlerine 'Evet, bütün dünya Allah'a ait, hükmü veren o. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim Halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli' karşılığını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Batıkent Emekli Etkinlikleri Merkezi ve Emekli Lokali'nin açılışını yaptı. Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklmasını istedi. Altınok'un, 'Mal bizim değil Allah'ın' sözlerine şu yanıtı verdi:

"HALA YOK. AÇIKLAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEĞİM"

"Bütün Türkiye'de bütün belediye başkanlarının başı dik gezsin istiyoruz. Bunun yolu nedir? Şeffaflıktır, açık ihalelerdir, hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Dolayısıyla biz dedik bir öncü olalım büyükşehir belediye başkanı olarak. Mal beyanımız 2019'da göreve başlarken neymiş şimdi ne olmuş ortaya serdik. Ve bütün büyükşehir belediye başkanı adaylarına dedik ki siz de çıkarın. Çünkü sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz. Ses yok. En son 'Mallar bana ait değil hepsi Allah'a ait' dedi, geçti. Bütün dünya Allah'a ait, hüküm veren o. Ama ben her yerde şunu söyledim; Ben beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda yüzlerce şikayet edildi. Hep böyle iftiralar, tweetler üzerine müfettiş geldi. Bizim şikayetlerimiz hala bekliyor İçişleri Bakanlığı'nda. Ama neredeyse müfettişleri oturtacak yer bulamaz hale geldik. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola çıkarak hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Onların parasıyla zenginleşip zenginleşmediğini görmeli. Ben beş yıldır hiçbir yere fotoğrafımı asmadım. Beş yıldır bir tane minibüs bir şoför bir korumayla gezdim. Ne çakarlı araç ne konvoy. O konvoyları sizin paranızla yapıyorlar. Ve bunun da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarek gün. O hesabı sandıkta siz soracaksınız."



