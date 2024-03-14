Mal bizim değil Allah'ın diyen Turgut Altınok'tan yeni açıklama: 'Başkan olduktan sonra azalmıştır'

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin 'mal varlığı' sorusunu yanıtlayan Altınok, "Başkan olduktan sonra azalmıştır" dedi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:21
Mal bizim değil Allah'ın diyen Turgut Altınok'tan yeni açıklama: 'Başkan olduktan sonra azalmıştır'
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını paylaşmasının ardından rakiplerine de mal varlığı açıklama çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklayacağını söyleyerek, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" demişti.

"BAŞKAN OLDUKTAN SONRA AZALMIŞTIR"

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok bugün basın mensuplarına yeni bir açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, "Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım.

Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir" şeklinde konuştu.

"YAVAŞ'IN HARCADIĞI PARAYI DA AÇIKLAMASI LAZIM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında harcadığı paranın kaynağını da soran Altınok, "Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir" ifadelerini kullandı.


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